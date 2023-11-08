СБУ карает железнодорожников за Россию и Януковича. Жертвами охоты на ведьм на Украине всё чаще становятся машинисты и путейцы

На Украине будут судить помощника машиниста тепловоза по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным украинских следователей, сотрудник «Укрзализныци» передавал информацию о передвижении по железной дороге военной техники ВСУ и грузов стратегического назначения.
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