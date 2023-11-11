Маск призвал Зеленского не уничтожать украинскую молодежь в окопах и начать диалог с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск не видит каких-либо перспектив у контрнаступления ВСУ. В связи с этим основатель Tesla и SpaceX в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.