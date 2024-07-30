Комитет Совфеда поддержал закон о совершенствовании налоговой политики

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал и рекомендовал палате регионов одобрить правительственный закон, касающийся реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.
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