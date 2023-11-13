Ешьте всё! Диетолог объяснила главный принцип здорового питания

Не секрет, что правильный рацион помогает поддерживать оптимальный вес, укрепляет иммунную систему, снижает риск развития болезней и помогает контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.
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