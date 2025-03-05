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В сети «Вкусно — и точка» по всей России появится орловский картофель фри

В сети «Вкусно — и точка» по всей России появится орловский картофель фри

Накануне, 4 марта, состоялась рабочая встреча руководителей «Мираторга» Виктора Линника, компании «Вкусно — и точка» Олега Пароева, гендиректора завода «Гранд Фрайз» Галины Акимовой и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

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