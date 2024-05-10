В зоне СВО центральная группировка ВС РФ за сутки поразила 380 целей

За последние 24 часа подразделения Центральной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации атаковали 380 целей, включая 16 опорных пунктов и примерно 90 позиций полевой артиллерии украинских вооруженных сил.
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