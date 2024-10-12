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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич набрал 2+1 в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 3 играх в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре с «Голден Найтс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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