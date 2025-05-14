Макрон трижды огорчил Украину в одном интервью

По возвращении из Украины в Париж президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалу TF1, в котором повторил тезис о готовности Франции применить к России новый пакет санкций, если Москва откажется от перемирия на Украине и намеченные на 15 мая переговоры в Стамбуое не состоятся.