Макрон трижды огорчил Украину в одном интервью

По возвращении из Украины в Париж президент Франции Эммануэль Макрон дал большое интервью телеканалу TF1, в котором повторил тезис о готовности Франции применить к России новый пакет санкций, если Москва откажется от перемирия на Украине и намеченные на 15 мая переговоры в Стамбуое не состоятся.
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