NY Post: ФБР не считает инцидент в Калифорнии попыткой покушения на Трампа

ФБР США считает, что инцидент в Калифорнии с попыткой вооруженного человека проникнуть на митинг экс-президента Соединенных Штатов, кандидата на пост Белого дома от республиканцев Дональда Трампа не был покушением на жизнь политика.
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