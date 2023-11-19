Видеоролики Star Citizen с участием персонажа Гармана Хамбла оставили сообщество в замешательствеСегодня разработчик Star Citizen компания Cloud Imperium Games выпустила два забавных видеоролика с участием “Гармана Хамбла, специалиста по безопасности”, оставив сообщество в замешательстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)