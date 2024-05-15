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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ, набравший 150+ очков с учетом плей-офф в 3 сезонах подряд

Капитан «Эдмонтона» сделал результативную передачу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2).

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