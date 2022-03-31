Закон и Порядок

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Зрада! В Европе продуктовая паника, а США так и не поняли, как санкции влияют на Россию

Зрада! В Европе продуктовая паника, а США так и не поняли, как санкции влияют на Россию

, Из США поступают следующие новости о лихорадочных движениях на рынке ГКО: – процентные ставки на 2-​летние ГКО США с начала февраля уже трижды скакнули более чем на 19 базовых пунктов – каждый из этих скачков является рекордным с 2009, что говорит о том, что спекули сливают ГКО и ставят на дальнейший рост ставок; – даже консервативные прогнозы, не учитывающие возможность массового слива иностранцами залежей ГКО и выкидывания доллара из международной торговли, что повлечет взрывной рост ставок и процесс примет характер самоускоряющейся термоядерной реакции, говорят что рост процентных ставок продолжится, как минимум до конца 2023 года: – Bloomberg Treasury Index (характеризующий рынок ГКО США) обвалился во вторник на 5.

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