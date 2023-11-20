Глава Минэкономразвития похвалил ХМАО за привлечение инвестиций

Министр Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил ХМАО за успехи в привлечении инвестиций. Об этом он заявил на пленарном заседании на Югорском экономическом форуме, которое транслировалось на официальной странице губернатора округа Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте».
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