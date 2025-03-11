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Крымская газета

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Какой сегодня день: 12 марта

Какой сегодня день: 12 марта

Какой сегодня день: 12 марта Сегодня, 12 марта в России отметается День работников УФСИН. Дата учреждения профессионального праздника была выбрана не случайно.

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