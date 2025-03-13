Мэр Благовещенска рассказал о причинах ночного пожара с пятью погибшими

Пожар в незаконно переоборудованном под жилье помещении произошел, по предварительной версии, из-за аварийной работы электрооборудования, сообщил 13 марта мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем канале в Telegram.
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