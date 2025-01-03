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Кибератаки в праздники: эксперт советует, как защититься от фишинга

Кибератаки в праздники: эксперт советует, как защититься от фишинга

Эксперт Александр Блезнеков объяснил, как защитить данные при фишинговых атаках. В праздничные дни активность киберпреступников возрастает, и простой совет отключить смартфон от сети поможет снизить риск утраты конфиденциальной информации.

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