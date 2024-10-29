По пути Украины: Лёша Гончаренко прибыл в Грузию делать Майдан. Палач украинского народа приехал помогать грузинам, чтобы у них было так же, как на Украине.
Подонок прилетел в Грузию делать майдан...
Комментарии
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nadejda Nemchenko
Терпение! Время его не пришло!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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9 час.
SM
Svetlana Malovik
А почему грузины не вышвырнут из страны этого выродка! Ясно же, что цели его далеко не благие!
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7 час.
Silver Kont
А что , забыл лёшик , как пи...ды получил в Крыму? Думает, что грузины не смогут повторить? Ну-ну...
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4 час.
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