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Закон, порядок, государство

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В Хакасии 34-летняя горожанка предстанет перед судом за мошенничество при строительстве малоэтажных домов

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Абакану была пресечена противоправная деятельность жительницы столицы республики, обвиняемой в совершении мошенничества в сфере малоэтажного строительства.

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