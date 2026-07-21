Слова Балицкого о контроле над трассой «Новороссия» назвали волшебными и опасными 20 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле о текущей обстановке в регионе.
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