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«Нам не жалко, в Омске воды много». «Авангард» о том, что Камалов выпил из бутылки Серебрякова

Сегодня «Авангард» победил «Металлург» (3:2 ОТ, 2-0 в серии) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

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