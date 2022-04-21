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Харден и Эмбиид приструнили Грина после технического

Звезды «Сиксерс» Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид были недовольны эмоциональной реакцией защитника Дэнни Грина на технический фол во время третьего матча серии плей-офф с «Рэпторс» (104:101 ОТ, 3-0).

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