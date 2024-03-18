Залившего краской бюллетени россиянина отправили в СИЗО

Источники, близкие к правоохранительным органам, сообщили URA.RU, что в отношении жителя города Куртамыша в Курганской области, который залил краской бюллетени, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу .
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