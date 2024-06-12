Плохие новости читать неприятно и трудно. Потому те, кто пишут о проблемах на фронте или в военной промышленности - раздражают.
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Плохие новости читать неприятно и трудно. Потому те, кто пишут о проблемах на фронте или в военной промышленности - раздражают.
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