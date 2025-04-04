Дмитриев: РФ и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения

Россия и США обсуждают вопрос о возможности восстановления прямого авиасообщения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.