Юлия Савичева сходит с ума из-за травли и «бесконечных обсуждений»

Известная российская эстрадная певица Юлия Савичева, которую миллионы зрителей запомнили по культовому саундтреку к сериалу «Не родись красивой» (песня «Если в сердце живёт любовь»), шокировала поклонников откровенным признанием .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии