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"Еще один гвоздь в крышку гроба". Россия нанесла сильный удар по Западу, от которого он уже не оправится

"Еще один гвоздь в крышку гроба". Россия нанесла сильный удар по Западу, от которого он уже не оправится

© ИноСМИ / Изображение сгенерировано ИИ3 дня назад 3,6K прочитали Москва "забила еще один гвоздь в крышку гроба разлагающейся однополярности", заключив Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном, пишет Al Khaleej.

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