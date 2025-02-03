Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

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Hill: Путин ждет встречи с Трампом, чтобы представить Россию как сверхдержаву Александр Барабанов White House/Flickr.

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Комментарии
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Александр Рожков
Вы что же, считаете что президент поставил продажных чиновников и они, вместо него, управляют страной? Что он их не контролирует?
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7 час.
Александр Рожков
Если от лести будет польза, почему бы и не польстить? Это дипломатия. Там вообще обычное дело - лесть. Еще и обман. И много чего еще. Но это не для средних умов, дарагия таварыщчи...!
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7 час.
Галина Смирнова
Дозвонился вроде Доня, Таки все запутано - То ль до Лексуса с Вованом, А можбыть, прям до Путина?!
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5 час.
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