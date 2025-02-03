В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

Вы что же, считаете что президент поставил продажных чиновников и они, вместо него, управляют страной? Что он их не контролирует?

Александр Рожков

Если от лести будет польза, почему бы и не польстить? Это дипломатия. Там вообще обычное дело - лесть. Еще и обман. И много чего еще. Но это не для средних умов, дарагия таварыщчи...!