Samsung завершает цикл обновлений для Galaxy S21: стало известно, когда финальная One UI 7 выйдет для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и S21 Ultra

Смартфоны Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra, дебютировавшие в 2021 году с Android 11 и One UI 3, в мае 2025 года получат последнее из обещанных обновлений — One UI 7 на базе Android 15.
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