TNT оставил без внимания действующих чемпионов «Наггетс» в промо сезона

Телеканал TNT в промо сезона-2023/24 НБА оставил без внимания чемпионов НБА-2023 «Наггетс». В рекламе по телевидению TNT, объявляя о начале сезона во вторник, представил постер из звезд НБА: Леброна Джеймса, Стефена Карри, Кевина Дюрэнта и Джейсона Тейтума.