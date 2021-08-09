Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене

Депутат Верховной рады Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о ситуации с фотографией легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Играх в Токио.