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Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене

Депутат Рады заступился за украинскую легкоатлетку после ее фото с Ласицкене

Депутат Верховной рады Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о ситуации с фотографией легкоатлетки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене по окончании соревнований по прыжкам в высоту на Играх в Токио.

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