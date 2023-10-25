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Царьград

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Глава департамента соцзащиты Ивановской области получила предостережение прокуратуры

Глава департамента соцзащиты Ивановской области получила предостережение прокуратуры

Надзорный орган предостерёг Анну Дёмину от нарушения прав детей-сирот.Новый первый заместитель прокурора Ивановской области Ирина Бадмаева объявила предостережение недавно назначенному директору регионального департамента соцзащиты населения Анне Дёминой.

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