Глава департамента соцзащиты Ивановской области получила предостережение прокуратуры

Надзорный орган предостерёг Анну Дёмину от нарушения прав детей-сирот.Новый первый заместитель прокурора Ивановской области Ирина Бадмаева объявила предостережение недавно назначенному директору регионального департамента соцзащиты населения Анне Дёминой.
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