Земельные участки в Карелии отняли у арендаторов и вернули государству

Суд аннулировал сделки с землей: прокуратура доказала непригодность построек для проживания Прокуратура Кондопожского района выяснила, что министерство имущественных и земельных отношений Карелии передало в собственность двум гражданам шесть арендованных земельных участков.
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