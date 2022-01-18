Министр соцзащиты Карелии рассказала о новых социальных выплатах

Деньги смогут получить дети-сироты, граждане, решившие построить свой дом или подвести природный газ Текст и фото: Антонина Кябелева В 2022 году в Карелии существенно меняются как правила предоставления мер социальной поддержки, так и их размер.
Деньги смогут получить дети-сироты, граждане, решившие построить свой дом или подвести природный газ Текст и фото: Антонина Кябелева В 2022 году в Карелии существенно меняются как правила предоставления мер социальной поддержки, так и их размер.
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