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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Министр соцзащиты Карелии рассказала о новых социальных выплатах

Деньги смогут получить дети-сироты, граждане, решившие построить свой дом или подвести природный газ Текст и фото: Антонина Кябелева В 2022 году в Карелии существенно меняются как правила предоставления мер социальной поддержки, так и их размер.

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