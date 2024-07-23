Россия увеличивает скорость

ТАСС/Александр Щербак Транспортные теоремы открытым текстом указывают: если реакция управленцев медленнее перемен в управляемых процессах или связь регионов развивается медленнее хозяйства какого-то из них, государство разваливается.
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