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Россия увеличивает скорость

Россия увеличивает скорость

ТАСС/Александр Щербак Транспортные теоремы открытым текстом указывают: если реакция управленцев медленнее перемен в управляемых процессах или связь регионов развивается медленнее хозяйства какого-то из них, государство разваливается.

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