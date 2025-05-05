В Республике Башкортостан в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне младший лейтенант полиции Альфия Мусина рассказала о своем дедушке

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. психолог морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Салавату младший лейтенант полиции Альфия Мусина рассказала о своем дедушке Гильмане Кульсарине.
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