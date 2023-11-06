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Мировое обозрение

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Alienware создала 5-метровую игровую клавиатуру и гигантскую мышь, а Team Liquid сыграли на этом в Dota 2

Alienware создала 5-метровую игровую клавиатуру и гигантскую мышь, а Team Liquid сыграли на этом в Dota 2

Инженеры из Alienware создали огромные копии механической клавиатуры AW420K и игровой мыши AW720M. В итоге они получили полностью работоспособные и увеличенные в 14 раз точные копии периферийных устройств, одним из которых стала самая большая в мире механическая клавиатура длиной более 5 метров с клавишей пробела размером с человека и весом 9 кг.

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