Если бы Гагарин жил сейчас?

Медвежий уголПолитикаЕсли бы Гагарин жил сейчас? Зри в Корень. Захотел бы он стать космонавтом? Картинка из открытых источников.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВХвячеслав харченкоНе согласен, кто захочет стать ,тот станет, может, будет труднее, намного, но станет. Тот же Безос, мечтал с пяти лет, как он сказал и все таки сделал это, причем за свой счёт. Старик Бренсон осуществил свой проект. Только вот, из местных толстосумов, никто, даже близко не изъявил желание слетать, у них ,как раз, интересы ограниченные, домик с кабанчиком, телка молодая под боком на яхте, вот эти хряки и задают моду в обществе.Валера ЮшковДа и открывать миры толстосумам, тоже Гагарин не за хочет.ВХвячеслав харченкоА зачем им миры, у них есть свой мирок, из лобстеров.Елена Верия (Безденежных)Совершенно правильные мысли!SISergey IvanovЕсли бы Гагарин жил сейчас, он сказал бы потомкам: -Вы все просрали, господа! Хотя господа вы только в своем воображении. Потому, что на деле вы- холопы! Вы подло, по- холопски, предали великую идею ради куска колбасы. А предав раз- остановиться уже невозможно! И вы начали предавать все, до чего только могли дотянуться. Вы предали память великого Королева, когда растаскивали на металлолом лаборатории и научные центры. Вы предали и тех первых советских героев, которые впервые в мире вышли в космос. Я улетаю от вас. Потому, что не осталось между наами ничего общего. Пройдет совсем немного времени- и вы распродадите, сгноите и втопчете в грязь последние остатки социализма. Теперь вам уже нечем гордиться, да вы и разучились испытывать это вот чувство гордости за страну, за своих товарищей. Следующие поколения будут запускать в космос Рогозина. При помощи батута. Я улетаю от вас навсегда. Поехали!Валера ЮшковВерно Товарищ.ВХвячеслав харченкоУ меня товарищ служил на Байконуре, сейчас следит, что там, как. Нашел в инете фото своей части, разумеется, все заброшено. Надпись нашел на одной из площадок :" Извини, Юра, мы все просрали".Валера ЮшковВсё дело в идеологии.ВХвячеслав харченкоЭто ж страшное дело, нынче красный флаг уже приравняют к икстримизьму.Валера ЮшковДа беляков развелось выше крыши, видно долго их придётся выжигать и вешать.ВХвячеслав харченкоЭто даже не беляки, это хуже.Валера ЮшковПредатели страны-надежды всех трудящихся мира.ВВасилийА кого воспитывает и готовит ТВ ? Это же типичные майданутые революционеры. Гагарину-Титову нынче места нет. Конструктора Королева заменил барыга Рогозин.Комментировать
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