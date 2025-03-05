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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия гражданской обороны.

27.02. 2025 в учреждении образования прошел Всемирный день гражданской обороны. Во время мероприятия учащиеся и трудовой коллектив учреждения были ознакомлены работником МЧС с правильными действиями по сигналу ´Внимание всем!´, с имеющимися опасностями на территории района, со способами защиты, с эвакуацией, с правилами поведения в различных чрезвы .

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