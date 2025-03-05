Мероприятия гражданской обороны.

27.02. 2025 в учреждении образования прошел Всемирный день гражданской обороны. Во время мероприятия учащиеся и трудовой коллектив учреждения были ознакомлены работником МЧС с правильными действиями по сигналу ´Внимание всем!´, с имеющимися опасностями на территории района, со способами защиты, с эвакуацией, с правилами поведения в различных чрезвы .