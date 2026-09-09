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Как мошенники обманывают подростков и как их уберечь

Как мошенники обманывают подростков и как их уберечь

Подростки — одна из самых уязвимых категорий жертв мошенников. Эту мысль в сентябре 2026 года прямо озвучил Банк России: «На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками».

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