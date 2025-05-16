В Крыму перекрыли проезд из Алушты в Симферополь через Ангарский перевал

В Крыму временно перекрыли проезд из Алушты в сторону Симферополя через Ангарский перевал."Проезд в направлении города Симферополь через Ангарский перевал временно закрыт для всех видов транспорта", – сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева телеграм-канале.