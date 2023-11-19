«Ни воды, ни еды»: больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может работать

Больница «Аль-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать. Такой вывод сделала оценочная комиссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая проверить работоспособность медицинского учреждения.
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