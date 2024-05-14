Путин: ШОС и БРИКС утвердились в качестве опор многополярного мира

ТАСС / Михаил Климентьев БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества стали прочными опорами для формирующегося многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью "Синьхуа", текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.
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