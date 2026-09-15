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День Мамонта Овчарника 15 сентября, главные традиции и строгие запреты праздника

День Мамонта Овчарника 15 сентября, главные традиции и строгие запреты праздника

15 сентября в народном календаре отмечают день Мамонтия Овчарника (или Мамонта Овчинника). На Руси этот день связывали с заботой о домашнем скоте, подготовкой хозяйства к холодам и завершением летнего пастбищного периода.

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