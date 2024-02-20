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Сама элегантность: Марго Робби затмила всех на церемонии

Сама элегантность: Марго Робби затмила всех на церемонии

Актриса не позволила расстроить себя ничем. Марго Робби произвела неизгладимое впечатление на церемонии LEGION-MEDIAМарго Робби ухитрилась стать едва ли не главной звездой церемонии вручения наград Британской академии фильмов и телевидения BAFTA — при том, что она оказалась в числе проигравших, а не победителей.

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