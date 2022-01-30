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Малахов об Олимпиаде-1992: «Мы не были «Красной машиной». Она существовала в 70-80-х годах и закончилась, потом был провал в хоккее»

Олимпийский чемпион, бывший защитник сборной России Владимир Малахов поделился мнением о команде, выигравшей Олимпиаду-1992 под флагом сборной СНГ.

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