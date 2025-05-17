Дональд Трамп в беседе с ведущим программы "Специальный репортаж" Бретом Байером обсудил свой визит на Ближний Восток и украинский конфликт.
Трамп о переговорах: Зеленский не хочет по-хорошему, а с Путиным мы поладим
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Этот Трамп довольно скоро обгадится. Он всё ещё живёт и мыслит категориями прошлого. Неужели так просто делать страну великой? Раз, щёлкнул пальцами трамп, и его страна уже опять великая. Всё дело, оказывается в том, что предыдущий президент был дурак, а Трамп - не такой дурак. Хотя тоже ведь дурак, если такой ход его мыслей о способах возвеличивания страны щелчками пальцев. Вот и вспомнишь Задорного. С его поговоркой об американцах.
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10 час.
Ирина Черных
Дональд Трамп знает, что делает.
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8 час.
Valentina Garmuviene
Не устану повторять о нем; рыжая бестия ,торгаш и хвастун !
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7 час.
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