Трамп о переговорах: Зеленский не хочет по-хорошему, а с Путиным мы поладим

АС

Анатолий Страшко

Этот Трамп довольно скоро обгадится. Он всё ещё живёт и мыслит категориями прошлого. Неужели так просто делать страну великой? Раз, щёлкнул пальцами трамп, и его страна уже опять великая. Всё дело, оказывается в том, что предыдущий президент был дурак, а Трамп - не такой дурак. Хотя тоже ведь дурак, если такой ход его мыслей о способах возвеличивания страны щелчками пальцев. Вот и вспомнишь Задорного. С его поговоркой об американцах.