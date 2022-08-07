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Кириос о выходе в финал в Вашингтоне: «Последние пару матчей я был аутсайдером с точки зрения рейтинга, но сегодня определенно чувствовал себя фаворитом»

Ник Кириос прокомментировал победу над Микаэлем Имером в полуфинале в Вашингтоне. Австралиец победил 7:6, 6:3 и вышел во второй финал в сезоне.

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