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Этот великий гол сборной СССР на ЧМ восхитил иностранцев: «Только русские могут так ударить»

Этот великий гол сборной СССР на ЧМ восхитил иностранцев: «Только русские могут так ударить»

Шедевр Раца!Чемпионат мира 1986 года сборная СССР начала мощно. В первом туре команда Валерия Лобановского разгромила Венгрию — 6:0, а во втором ее ждал куда более серьезный соперник — действующий чемпион Европы Франция.

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