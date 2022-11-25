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Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «С днем благодарения»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин: «С днем благодарения»

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, опубликовала фото с партнером Глебом Смолкиным, а также фигуристами Элизабет Ткаченко и Алексеем Киляковым.

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