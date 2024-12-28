Тель-Авивский университет: Открытие, меняющее представление о формировании памяти

Исследователи из Тель-Авивского университета, под руководством Моше Парнаса и научного сотрудника Эяля Розенфельда, сделали открытие, которое может радикально изменить наше понимание того, как формируются воспоминания и как мозг обрабатывает информацию.
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